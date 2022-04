Milan: San Siro verso sold out per sfida con Bologna

MILANO, 01 APR - San Siro verso il sold out per la sfida di lunedì sera contro il Bologna. Sono 64 mila i biglietti venduti ad oggi, per la ripresa del campionato in un weekend decisivo per gli equilibri di classifica. I tifosi rossonero credono nell'impresa scudetto, tanto che dalla mezzanotte di ieri sono oltre 25 mila i biglietti venduti per il match contro l'Atalanta del prossimo 15 maggio e quello della Fiorentina del 1 maggio, ultime due partite di campionato che il Milan disputerà a San Siro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA