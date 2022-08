MotoGp: Bagnaia "contento riprendere, devo trovare continuità"

ROMA, 04 AGO - "Sono contento di essere tornato nel paddock. Questa è una delle piste preferite per molti piloti. Quest'anno con i miglioramenti che siamo riusciti a fare potremo essere più competitivi". Così il pilota della Ducati Francesco Bagnaia nella conferenza stampa del giovedì a Silverstone, dove domenica il Gp di Gran Bretagna riaprirà il motomondiale dopo la pausa estiva. Parlando delle sue chance iridate, Bagnaia ha dichiarato: "Se voglio ancora avere una possibilità di vincere il Mondiale devo concludere più gare quando non sono in grado di vincerle, evitando cadute. In questa seconda parte di stagione - ha sottolineato - dovrò trovare la giusta costanza, mantenendo la nostra competitività". Il leader della classifica, Fabio Quartararo, subirà in gara un 'long lap penalty' per l'incidente con Aleix Espargaro ad Assen, e il piemontese, pur dicendosi "non d'accordo con la penalità", spera di "trarre vantaggio da questa situazione, dobbiamo cercare di essere competitivi per recuperare punti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA