Sport: Malagò, 'Bach colpito positivamente da Meloni'

ROMA, 30 SET - "Avevo detto a Bach della vicinanza della Meloni al mondo dello sport e ieri è stata ribadita. Il presidente Cio era interessato a conoscere chi ha vinto le elezioni ed è rimasto impressionato positivamente dalla Meloni. Soprattutto per il sentimento di vicinanza e per le cose che ha detto": lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, sull'incontro di ieri tra il presidente del Cio e Giorgia Meloni, parlando a margine dell'evento "Sport for All" in Vaticano. "Molto semplicemente, sapendo di questo incredibile ritorno di Bach a Roma a distanza di così pochi giorni, mi sono permesso di suggerire alla Meloni di incontrarlo - prosegue Malagò - Siamo il paese ospitante dei prossimi Giochi invernali e questo incontro è prima di tutto un messaggio di supporto ed entusiasmo anche per chi lavora nella fondazione". Infine sulla nomina dell'ad di Milano-Cortina conclude: "Ci auguriamo tutti arrivi presto. Abbiamo fatto presente in tutti modi che la questione da importante è diventata urgente".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA