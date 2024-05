Pallamano: il Girgenti “strapazza” la capolista Alcamo e riapre la corsa per la promozione in A Bronze

Sport, Agrigento

Il sette di Lillo Gelo a 60' dalla fine del torneo è staccata di soli due punti dagli alcamesi e in caso di arrivo a pari punti sarebbe favorito in virtù degli scontri diretti

Si deciderà tutto negli ultimi 60′ la corsa che porta al primo posto nel campionato di Serie B di pallamano maschile. Il primo posto che regala la promozione in Serie A Bronze del 2025, è infatti ancora in gioco grazie alla schiacciante vittoria del Girgenti di Lillo Gelo contro la capolista Alcamo di Benedetto Randes e non al contrario come avevamo scritto erroneamente sul nostro quotidiano per un refuso nella raccolta dei risultati di giornata.

Una formazione del Girgenti di Lillo Gelo, seconda forza del torneo

Ad una giornata dalla fine così Alcamo e Girgenti sono divisi da due soli punti e in caso di arriva a pari punti il primo posto andrebbe proprio agli agrigentini di Lillo Gelo che ci hanno creduto fino alla fine.

Lillo Gelo (Girgenti) storico allenatore siciliano che continua a fare bene nella sua Agrigento

Benedetto Randes tecnico della capolista Alcamo

Domenica scorsa la partita sdi cartello al PalaForum di Agrigento non ha avuto storia con il Girgenti già al riposo sul 21-14 contro un sette alcamese irriconoscibile. Nella ripresa la musica non è cambiata con il Girgenti che avuto saldamente la partita in pugno e alla si è imposta sul 44-26, cancellando la sconfitta di misura (32-20) subita all’andata ad Alcamo.

Luigi Mantisi (Girgenti) “top scorer2 contro l’Alcamo con ben 12 reti che lo portano a quota 182 in campionato dietro al leader Gabriele Giummarra (Ragusa) 220 reti e Alessandro D’Arrigo (Messina), 186 reti

Joachim Gelo )Girgenti) con le 9 reti messe a segno contro l’Alcamo è arrivato ha avvicinato quota 100 con 96 reti all’attivo

“Top scorer” degli agrigentini Luigi Mantisi con 12 reti e a segno anche Kevin Alfano (3), Flavio Massaro (5), Davide Occhipinti (1), Lorenzo Milazzo (3), Gabriele Scibetta (10), Joachim Gelo (9) e Antonino Cascio (1) e nel roster che ha compiuto questa bella impresa anche Attilio Ravanà, Francesco Ruggieri e Fabrizio Randisi.

I tecnici Piero Pistone (Aetna Mascalucia) e Giovanni Marino (Scicli Social Club)

Nell’ultimo turno il Girgenti andrà a fare visita allo Scicli Social Club di Giovanni Marino, nella sfida in programma sabato alle 19,30, mentre l’Alcamo per mantenere il primato dovrà battere nel posticipo casalingo del 14 prossimo alle 20, l’Aetna Mascalucia di Piero Pistone vincitrice dell’ultimo torneo di Serie B.

I RISULTATI. Ecco i risultati del penultimo turno del campionato di Serie B: Marsala- Aretusa 39-33; Scicli Socfial Cklub-Beach Team Me 31-29, Aetna Mascalucia-Cus Palermo 42-30; Girgenti-Alcamo 44-26; Ragusa-Sport Club Scicli 38-29; Albatro Siracusa-Pgs Villaurea Palermo rinviata al 26 prossimo.

IL PROGRAMMA. Ecco le sfide dell’ultimo turno di Serie B: sabato Cus Palermo-Albatro Siracusa; Beach Team Messina-Sport Club Scicli e Scicli Social Club-Girgenti; il 14 prossimo Alcamo-Aetna Mascalucia; il 18 prossimo Pgs Villaurea Pa-Marsala e chiuderà il campionato il 25 prossimo la sfida Aretusa-Ragusa.