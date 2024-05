Pallamano: stasera in A1 donne big-match Erice-Salerno, anteprima delle Final Four per lo scudetto

Sport

A Gold: Albatro Siracusa a Carpi per la salvezza matematica. A Silver: l'Haenna ospita il Chiaravalle. A Bronze: il Team Mascalucia col Belluno per l'impresa. In B la capolista Alcamo riceve lo Scicli Social Club. A2 donne: Aretusa già con la testa alla Final Six

Campionati di pallamano alle battute finali con le squadre siciliane protagoniste su più fronti per chiudere alla grande una stagione che si è aperta con il successo in Coppa Italia delle ragazze dell’Erice.

L’Albatro Siracusa esulta dopo aver vinto a Cingoli che poi ha battuto al PalaCorso la settimana scorsa, ipotecando la salvezza diretta in A Gold

SERIE A GOLD. Stasera a Carpi (via alle 19; arbitri Nguyen e Stilo) per la penultima giornata della stagione regolare, l’Albatro Siracusa, dopo l’importante successo al PalaCorso contro Cingoli, fa visita al fanalino di coda del torneo per centrare una vittoria che darebbe la certezza matematica della salvezza diretta con un turno di anticipo. Il tecnico spagnolo Mateo Garralda può contare sulla rosa al completo e in Emilia Romagna servirà giocare 60′ intensi per chiudere la pratica salvezza.

Un gruppo di giocatori, tecnici, dirigenti e sponsor dell’Orlando Haenna in corsa per il salto in A1 maschile

SERIE SILVER. Via ai play off promozione che decreteranno le due squadre promosse in Serie A Gold. In corsa per questo prestigioso traguardo c’è anche l’Haenna di Mario Gulino che centrando questo traguardo ha già raggiunto l’obiettivo minimo che si era prefisso: la salvezza diretta. Oggi (via alle 17; Anastasio e Zappaterreno) gli ennesi in gara-1 ospiteranno il Chiaravalle in una sfida che si preannuncia apertissima sulla scorta dei risultati nella fase regolare: successo degli ennesi al Palasport di Enna bassa 25-24 e vittoria casalinga dei marchigiani 27-26. “Per quanto ci riguarda noi il nostro campionato lo abbiamo già vinto conquistando la salvezza – commenta Luigi Savoca direttore generale dell’Orlando Haenna – ma a questo punto non possiamo tirarci indietro. Andremo a giocare i due confronti che potrebbero diventare tre cercando di dare il massimo”.

Dario Quattrocchi (Team Mascalucia)

SERIE A BRONZE. Via al girone di ritorno con il sorprendente Team Mascalucia di Massimo Randis ancora in piena corsa per uno dei due posti che portano in A Silver. Oggi al PalaWagner (via alle 18,15; Bertino e Bozzanga) servirà battere il Belluno per alimentare questa speranza. Si chiude invece la poule retrocessione con Il Giovinetto Petrosino di Onofrio e Tommaso Fiorino già in salvo che ospita (alle 17, M. Manuele e Pollaci) il Pescara.

SERIE B. A tre giornate dal termine la capolista Alcamo di Benedetto Randes prova ad allungare, ma domani (via alle 18, Scavone e Trapani) dovrà fare i conti con lo Scicli Social Club di Giovanni Marino, sette ostico che punta a risalire in classifica. Domani gioca anche il Girgenti che insegue Alcamo insieme all’Aretusa e il sette agrigentino di Lillo Gelo farà visita (via alle 12,30; Pollaci e F. Nania) al fanalino Cus Palermo.

I tecnici Salvo Battiato e Piero Pistone (Aetna Mascalucia) e Giovanni Marino (Scicli Social Club)

Il programma di domani prevede anche Villaurea-Aetna Mascalucia (alle 18: Pollaci e F. Nania) con gli etnei in campo nel ricordo dell’ex giocatore Antonio Pistone scomparso tragicamente in un incidente; Sport Club Scicli-Marsala (alle 15; Micciulla e Lo Bello) e Beach Team Messina-Ragusa (alle 19; Eltayeb e Botano).

Marco Settembre e Simone Faraci (Aretusa)

Oggi invece (via alle 17, Vizzini e Guttadauro) riflettori puntati al PalaCorso per il derby siracusano Aretusa-Albatro.

Marianela Tarbuch (Erice)

SERIE A1 DONNE. L’Erice ha già ipotecato un posto per la Final Four che assegnerà lo scudetto 2024, la possibilità a 120′ dal termine della fase regolare di dare l’assalto al primo posto che dista tre punti con la capolista Salerno che proprio oggi (via alle 18; Simone e Monitillo) sarà ospite al PalaCardella del sette di Nikola Manojlovic. Poi nell’ultimo turno Erice sarà di scena sul campo del fanalino di coda Sassari, mentre le campane ospiteranno il Cassano Magnago in piena corsa per centrare i play off scudetto.

Il tecnico Sergio Vilageliu e il portiere Laura Noemi Gonzalez Gallego (Aretusa)