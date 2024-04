Parigi 2024: Malagò, su portabandiera riconosciuti ori Tokyo

agenzia

'Penso sia stata una scelta di buon senso'

MILANO, 24 APR – “Portabandiera a Parigi 2024? Se parti dal presupposto che devono essere persone che hanno fatto il massimo risultato, è scattata la dinamica che ha premiato lo sport. Se non vai a riconoscere questo all’atletica leggera che ha vinto 5 ori a Tokyo e non aveva un portabandiera da Mennea, mentre il nuoto aveva avuto Federica Pellegrini, ecco la logica delle cose. Penso sia stata una scelta di buon senso”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto durante l’evento Il Foglio a San Siro. “Difficile la scelta? Ho cercato di raccontarla, come tutte le situazioni generazionali. Ci sono dei momenti negli sport in cui hai degli atleti nel campo maschile che come peso specifico sono in una categoria molto pesante, magari le donne in questa tornata lo sono un po’ meno – ha concluso – Esattamente l’opposto nell’invernale, con una situazione in cui non esiste il portabandiera uomo che ha vinto una medaglia d’oro”.

