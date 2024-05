Petrucci ‘ok a incontro con Abodi, collaboriamo per soluzione’

agenzia

Il n.1 della Fip: 'Giovedì porteremo il nostro contributo'

ROMA, 07 MAG – “Prendo atto con soddisfazione dell’incontro convocato dal ministro Abodi per giovedì: andrò lì con Gandini e il segretario generale e porteremo il contributo del basket spiegando i motivi per cui abbiamo espresso le nostre idee. Ma andiamo con aria collaborativa per trovare una soluzione”. Il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, al telefono con l’ANSA, si dice contento della riunione con il ministro in cui con tutti i vertici dello sport discuteranno del progetto di agenzia governativa di vigilanza e controllo dei bilanci dei club.

