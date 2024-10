La rete internet globale e i cavi sottomarini: così Google “progetta” una base in Sicilia

tecnologia

A Cernobbio la ministeriale G7 su tecnologia e digitale, le anticipazioni del sottosegretario Butti

L’Italia firmerà un “importante accordo” sui cavi sottomarini. lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, parlando in occasione della ministeriale G7 su tecnologia e digitale, anticipando la firma con l’ambasciatore straordinario statunitense Nathaniel C. Fick.I cavi sottomarini sono stati al centro dei lavori della ministeriale, spiega il sottosegretario, evidenziando che l’Italia intende giocare un ruolo “strategicamente importante, non solo a livello geografico ma anche politico” dentro e fuori l’Ue.

Google è “ovviamente interessata”, al pari di altri hyperscalers, a sviluppare l’infrastruttura collegata ai cavi sottomarini e sta “ragionando col governo italiano” su stabilire delle basi in Sicilia ha aggiunto Butti.