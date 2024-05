Calcio: ultras Milan, Milano non si accontenta

agenzia

Protesta Curva Sud contro la società e sciopero tifo col Genoa

MILANO, 05 MAG – “Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ambizione, capacità. Un progetto vincente parte dalla società. Milano non si accontenta”: è il messaggio della Curva Sud del Milan nei minuti iniziali della sfida contro il Genoa a San Siro. Gli ultras rossoneri hanno annunciato lo sciopero del tifo con l’obiettivo di ottenere dal club investimenti importanti sul mercato e per la panchina rossonera. Durante la partita quindi non ci sono cori, nè bandiere per il Milan e a San Siro echeggia solo il tifo dei sostenitori del Genoa che riempiono il terzo anello verde. Un clima di protesta in casa rossonera in vista della prossima stagione mentre si moltiplicano le voci su possibili candidati a guidare la squadra rossonera da Conceicao a Fonseca, con Pioli che rimanda ogni dichiarazione sul suo futuro a fine stagione.

