Def: Marattin, ‘governo eviti 18 mld di aumento tasse’

Roma, 24 apr. “La risoluzione di Italia Viva al Documento di Economia e Finanza è straordinariamente semplice. Niente polemiche. Niente allarmi al fascismo. Solo una semplice richiesta: che il governo si impegni formalmente (non a chiacchiere: a quelle sono bravi tutti, e in particolar modo loro) a evitare 18 miliardi di aumenti di tasse che, per il prossimo anno, sono attualmente previsti nel Def”. Lo scrive su X Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio alla Camera.