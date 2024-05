Europee: Gelmini, ‘serve decreto per voto italiani in Regno Unito, discriminazione inaccettabile’

agenzia

Roma, 6 mag. “Le norme attualmente in vigore consentono solo ai cittadini italiani residenti in un Paese Ue di votare per le elezioni Europee nei seggi allestiti presso le sedi della rete diplomatica del nostro Paese. Queste norme, dopo la Brexit, escludono quindi dalla possibilità di votare senza tornare in Italia quasi mezzo milione di italiani iscritti all’Aire residenti nel Regno Unito, che è uno dei Paesi extra-Ue del mondo in cui vivono più italiani (con Argentina, Svizzera e Brasile). Identico provvedimento, peraltro, potrebbe essere facilmente esteso agli elettori residenti in Svizzera”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.