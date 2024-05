Europee: Malan (Fdi), ‘vogliamo Europa focalizzata su crescita e sviluppo’

agenzia

Roma, 6 mag. “Vogliamo un’Europa che sia focalizzata verso la crescita e lo sviluppo. Più politica e meno burocratica”. Lo ha affermato il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera”, su Radio 1 Rai, oggi dedicata al tema “Quale Italia in una nuova Europa?”.

“A nostro avviso l’Europa deve lasciare agli Stati membri, come dice la carta fondamentale e le norme che ci sono, di governare le cose che siano più convenienti per i singoli stati. L’Europa è da troppo tempo la parte del mondo che cresce di meno. Per questo speriamo e lavoriamo per un’Europa orientata alla crescita e allo sviluppo”. Sul Patto di Stabilità Malan ha ricordato che “abbiamo lavorato che fosse così e non peggio. Il rischio è che rischiava di tornare a come era prima della pandemia con dei vincoli molto pesanti. I risultati sono positivi, ma non sono ancora quelli che ci soddisfano. Sono ancora nella direzione del frenare la crescita. In queste elezioni europee si gioca l’assetto dell’Europa e dei singoli stati membri”.