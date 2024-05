Europee: Renzi, ‘croce per Stati Uniti d’Europa è a un sogno e a un ideale’

agenzia

Roma, 6 mag. “Vogliamo andare in Europa perché la situazione mondiale è drammatica. E l’Europa deve essere protagonista. Finché considereremo le elezioni Europee solo un sondaggio sui partiti nazionali è chiaro che le cose non cambieranno mai. Per questo la lista Stati uniti d’Europa ha una forza evocativa impressionate. Gli altri mettono sui simboli i loro cognomi, noi mettiamo sul simbolo il nostro sogno. Loro chiedono di votare per se stessi, noi chiediamo di votare per i nostri figli”. Così Mattero Renzi sulla e-news.