Europee: Tajani, ‘dire ‘meno Europa’ senza senso, basta linguaggio da Capitan Fracassa’**

Roma, 21 mag. l”Sento dire ‘meno Europa’, per carità, ma non ha alcun senso logico. Se non siamo parte di un progetto più ampio siamo destinati ad essere travolti, ad essere ininfluenti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, intervenendo a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna), con un chiaro riferimento allo slogan della Lega.