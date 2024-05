F1: Gp Miami, prima vittoria per Norris, beffati Verstappen e Leclerc

agenzia

Miami, 5 mag. A Miami arriva la prima vittoria per Lando Norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l’occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max Verstappen, che chiude seconda, e la Ferrari di Charles Leclerc, terza, che si erano già fermati ai box, tenendo testa ai due campioni fino al traguardo. Al momento dell’incidente penalizzate l’altra McLaren di Oscar Piastri e la rossa di Carlos Sainz che erano reduci dal pit-stop prima del congelamento della gara.