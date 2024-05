Febbre dell’oro in Cina, prezzi alle stelle

agenzia

Investitori ma anche piccoli risparmiatori comprano a raffica

ROMA, 05 MAG – Diffidenti nei confronti del settore immobiliare, dopo il crack di Evergrande, e del mercato azionario, investitori e consumatori cinesi “stanno comprando oro come se non ci fosse un domani”, spingendo i prezzi alle stelle. E’ quanto scrive il New York Times che ripercorre gli ultimi record toccati dal metallo sui mercati delle materie prime e spiega le impennate con la febbre dell’oro diffusasi nel Paese asiatico. Spesso considerato un investimento sicuro durante i periodi di turbolenze geopolitiche ed economiche, scrive il quotidiano nella versione online, l’oro è aumentato vertiginosamente in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla guerra a Gaza. Ma i picchi del prezzo fino oltre i 2.400 dollari l’oncia si sono rivelate più frenquenti e duraturi del previsto, “grazie alla Cina”. I consumatori cinesi si sono riversati sull’oro poiché la loro fiducia negli investimenti tradizionali come quelli immobiliari o azionari ha vacillato. Allo stesso tempo, srive ancora il quotidiano, la banca centrale del Paese ha costantemente aumentato le sue riserve auree, riducendo al contempo il debito statunitense. E a gettare benzina sul fuoco ci sono gli speculatori cinesi che scommettono che c’è ancora spazio per un apprezzamento. Ma non bisogna per forza essere un grande investitore per cercare di sfruttare l’opportunità. Il Nyt racconta: “Xena Lin si è unita alla frenesia facendo acquisti mensili di ‘fagioli’ d’oro, pezzetti simili a ciottoli del metallo prezioso. Per la signora Lin, un’impiegata amministrativa di 25 anni nel sud della Cina, i fagioli da 80 dollari – abbastanza piccoli da stare sulla punta di un dito e del peso di circa un trentesimo di oncia – erano un modo conveniente per entrare nell’eccitazione dell’oro senza spendere una fortuna per gioielli, lingotti d’oro o monete. In passato si era dilettata con gli investimenti in azioni, ma ha detto che comprare oro, soprattutto in questo modo divertente, l’ha ispirata a continuare a investire”. “Sto ancora lavorando duramente per risparmiare di più”, ha detto. E come lei molti altri.

