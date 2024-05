Ginnastica: grande Italia agli Europei,è oro a squadre femminile

agenzia

Impresa delle 'fate' lascia bene sperare in vista di Parigi 2024

ROMA, 05 MAG – Si chiude con l’oro a squadre il Campionato Europeo di Ginnastica Artistica femminile a Rimini. Le “fate” azzurre si sono laureate campionesse continentali: Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli – con Asia D’Amato infortunata ma a sostenere le compagne in campo gara – bissano il successo della rassegna continentale di Monaco 2022 e migliorano l’argento di Antalya 2023. Le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il totale di 164.162, si tengono alle spalle la Gran Bretagna, argento con 162.162, ereditando lo scettro proprio dal team inglese che lo aveva vinto in Turchia lo scorso anno. Sul terzo gradino del podio è salita la Francia, a quota 158.796. Un risultato che lascia bene sperare in vista delle Olimpiadi, dove le azzurre si presenteranno come una delle grandi squadre da battere.

