Italia-Libia: Meloni atterrata a Tripoli, vedrà Dabaiba, poi a Bengasi da Haftar

agenzia

Roma, 7 mag. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – accompagnata dal ministro dell’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, dal ministro della Salute, Orazio Schillaci e dal ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi – è atterrata all’aeroporto di Tripoli accolta dal ministro degli Esteri facente funzioni libico, Taher Baor, e dall’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini.

A Tripoli la premier incontrerà il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, e il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi. In occasione della visita, verranno firmate dai tre ministri italiani con gli omologhi libici delle dichiarazioni di intenti in materia di cooperazione universitaria e ricerca, salute, sport e giovani nella cornice del Piano Mattei per l’Africa.