La signorina di Klimt ritrovata è record per asta a Vienna

Venduto a 30 milioni di euro il quadro dei misteri

(ANSA-AFP) – ROMA, 24 APR – Un dipinto di Gustav Klimt, che si pensava smarrito ed è stato ritrovato dopo quasi un secolo, è stato venduto oggi all’asta a Vienna per 30 milioni di euro, stabilendo così un record per un’asta austriaca. Il ritratto di Fraulein Lieser apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l’ultima volta nel 1925 in occasione di una mostra realizzata nel 1926 da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna. Il suo destino non è chiaro, ma la famiglia degli attuali proprietari possiede il dipinto dagli anni ’60. La casa d’aste viennese im Kinsky aveva stimato il valore di 30-50 milioni di euro per il Ritratto della signorina Lieser, questo il titolo del quadro. I ritratti dei grandi austriaci raramente vengono immessi sul mercato. Lo scorso giugno, la “Dame mit Faecher” (Dama con ventaglio) di Klimt è stata venduta a Londra per 74 milioni di sterline (94,3 milioni di dollari all’epoca), un record d’asta d’arte europea. Il prezzo più alto pagato all’asta in Austria finora era un’opera del pittore fiammingo Frans Francken II, battuta a sette milioni di euro nel 2010. “Nessuno si aspettava che un dipinto di questa importanza, scomparso da 100 anni, sarebbe riemerso”, ha detto l’esperta di Kinsky Claudia Moerth-Gasser prima dell’asta. “Un dipinto di tale rarita’, di tale portata artistica e valore non era disponibile sul mercato dell’arte in Europa centrale da decenni”, aveva affermato im Kinsky in una nota quando ha annunciato contemporaneamente l’asta e la ricomparsa dell’opera Oltre al “Ritratto della signorina Lieser”, sono stati battuti anche schizzi di Klimt e opere di suoi contemporanei come Egon Schiele. Prima dell’asta, il dipinto ben conservato è stato esposto a Vienna, in Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Hong Kong. Il dipinto, non firmato, mostra una giovane donna adornata da un ampio mantello riccamente decorato con fiori su fondo rosso vivo. Il mistero circonda l’identità della modella, che visitò nove volte lo studio di Klimt per il ritratto. È nota per essere della famiglia Lieser, una dinastia industriale ebraica. Potrebbe essere una delle due figlie, di nome Helene e Annie, di Henriette (Lilly) Lieser, una mecenate. Ma il primo catalogo dedicato a Klimt, risalente agli anni ’60, diceva che si trattava della nipote di Lieser, Margarethe. Lilly Lieser rimase a Vienna nonostante la presa del potere da parte dei nazisti, fu deportata nel 1942 e uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1943. (ANSA-AFP).

