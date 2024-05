Writer in movida milanese, denunciati due professionisti 40enni

agenzia

A Milano identificati grazie ai filmati dalla polizia locale

MILANO, 05 MAG – Professionisti di giorno, e la sera – almeno la sera del compleanno di un amico – writer sui muri di una delle zone della movida milanese: con questa accusa la polizia locale di Milano ha denunciato due quarantenni, uno residente nel Milanese e uno a Monza. Il fatto è accaduto nella sera fra l’Epifania e il 7 gennaio quando un gruppo di nove persone si è trovato per festeggiare il compleanno in locale conosciuto e ha poi riempito di scritte i muri e le saracinesche di uno stabile in via Lazzaretto con l’attrezzatura che aveva appositamente portato. Il titolare dello stabile ha presentato una denuncia e il nucleo tutela e decoro urbano dei vigili, grazie all’esame dei filmati delle telecamere, è riuscita a individuarne alcuni, tra cui i due professionisti denunciati. Le perquisizioni nelle abitazioni ha permesso di trovare il video della ‘performance’ notturna. E un video è stato trovato a un bosniaco bloccato dalla polizia locale e dal personale sicurezza Atm dopo che aveva tentato con un altro individuo un raid nel deposito Atm per imbrattare i vagoni della metro. L’episodio è della scorsa settimana. I due sono entrati a volto coperto nel deposito e sono poi scappati quando sono arrivati gli addetti alla sicurezza di Atm. Uno è stato però rintracciato da una pattuglia di vigili e una di Atm. Con se aveva il video, girato per poi postarlo sui social.

