++ Spread Btp-Bund: chiude oltre 250 punti, rendimento 4,7% ++

MILANO, 27 SET - Lo spread fra Btp e Bund si allarga ancora, dopo il rialzo già visto lunedì dopo la tornata elettorale, e conclude la seduta oltre la soglia dei 250 punti, a 250,7 per la precisione, sempre sui livelli di maggio 2020. Pur in un contesto di rendimenti dei titoli di stato in generale aumento, quello del Btp decennale arriva al 4,72% sui livelli del 2013. Nelle scadenze più brevi, a 2 e 5 anni, i bond italiani offrono rendimenti - una misura del rischio Paese - superiori alla Grecia. Il Btp a 2 anni rende il 3,2% (l'equivalente greco il 2,6%), quello a 5 anni il 4,2% (contro il 4% di Atene).

