MILANO, 23 AGO - Avvio in calo per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi è sceso a 228 punti base, in calo di 2 punti rispetto alla chiusura di ieri. Scende anche il rendimento, che si assesta al 3,56%, in flessione di 5 punti base.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA