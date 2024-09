Annalisa canta al matrimonio del suo ex fidanzato: il video sui social

Video dalla rete

Annalisa ha cantato al matrimonio del suo ex fidanzato: le immagini circolate sui social raccontano di un momento della cerimonia di nozze di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, a cui la cantante è stata legata sentimentalmente in passato. I due hanno detto sì il 12 settembre e al ricevimento era presente anche il marito di Annalisa, Francesco Muglia, chhe l’ha accompagnata al pianoforte durante l’esibizione con “La prima cosa bella”. ​Presente anche Tananai che si è esibito in una versione acustica di “Tango” e Chiara Ferragni che ha fatto da testimone alla sposa.

