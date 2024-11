Il volo in picchiata, poi l’esplosione: il momento in cui il cargo Dhl si è schiantato a Vilnius ripreso in un video

Video dalla rete

Le immagini mostrano il momento in cui un aereo cargo della Dhl è precipitato su un edificio nei pressi dell’aeroporto di Vilnius, in Lituania. Il bilancio finora è di un morto e tre feriti. Secondo fonti dei soccorsi, il pilota del velivolo è stato estratto vivo ed è stato trasportato in ospedale. I video che circolano in rete mostrano il momento dell’incidente visto dall’autostrada: il bagliore causato dall’esplosione è ripreso dalla videocamera a bordo di una vettura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA