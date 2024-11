Le immagini dell’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki, in Indonesia

Video dalla rete

Almeno dieci persone sono morte a causa di una serie di eruzioni vulcaniche in Indonesia, sull’isola di Flores. Lo riferiscono le autorità locali. L’eruzione del monte Lewotobi Laki Laki, avvenuta poco dopo la mezzanotte locale di lunedì, ha sprigionato una densa colonna di cenere fino a 2.000 metri di altezza e le ceneri calde hanno bruciato diverse case e un convento di suore cattoliche in un villaggio vicino. Firman Yosef, funzionario del posto di monitoraggio del Monte Lewotobi Laki Laki, riferisce che il materiale vulcanico è stato arrivato fino a 6 chilometri dal cratere, ricoprendo i villaggi e le città vicine con tonnellate di detriti vulcanici e costringendo i residenti a fuggire. L’agenzia per la gestione dei disastri riferisce che almeno 10mila persone sono state colpite dall’eruzione in 6 villaggi del distretto di Wulanggitang e in 4 villaggi del distretto di Ile Bura. Secondo un portavoce dell’agenzia, i soccorritori stanno ancora cercando altri corpi sepolti sotto le case crollate.

