Le telecamere nascoste della tv albanese sulle tracce dei poliziotti italiani a Shengjin: «Cene e sauna? Paga il governo, ma il centro migranti è vuoto»

il caso

Le telecamere nascoste della trasmissione albanese «Piranjat» hanno documentato il soggiorno di alcuni agenti delle forze dell’ordine italiane in servizio a Shengjin, la cittadina in cui è stato costruito uno dei due centri per il trasferimento dei migranti. «Polizia o turisti? Siamo entrambe le cose – raccontano due uomini avvicinati da un’esca – Siamo qui per i migranti, ma l’accordo non è andato bene. È stata una perdita di soldi». Le telecamere mostrano sprazzi di vita quotidiana degli agenti inviati in Albania. «Colazione, cena, spa: tutto pagato dal governo italiano», spiega un agente all’esca mentre si accordano per trascorrere una giornata insieme in un centro benessere.

