Londra, due cavalli scappano dalle scuderie e galoppano all’impazzata in strada: 4 feriti

Video dalla rete

Questa mattina – mercoledì 24 aprile – almeno due cavalli dell’esercito britannico sono fuggiti da una scuderia e hanno percorso un lungo tratto di strada a Londra ferendo 4 persone. Ne dà notizia la Bbc in base alle indicazioni del London ambulance service. I video circolati in rete in queste ore mostrano i due destrieri correre all’impazzata in strada: oltre al ferimento di 4 persone, nella fuga i cavalli hanno danneggiato alcuni veicoli. Nello scontro con oggetti e persone gli animali avrebbero riportato delle ferite: nelle immagini si vedono grosse macchie di sangue sul loro corpo.

