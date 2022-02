La conversazione via radio tra una nave da guerra russa e una guarnigione ucraina nel Sud del Paese. I russi: «Arrendevi, deponete le armi per evitare spargimento di sangue». E la risposta dei militari ucraini non si fa attendere: «Andate a farvi fottere». Il video è stato pubblicato dal dailymail.

