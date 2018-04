Vandalizzano piazza Europa e poi postano le foto su instagram: denunciati tre ragazzini

Vandalizzano le strutture di piazza Europa e del Borghetto Europa e poi postano le foto della bravata su instagram. Ma non hanno fatto i conti con i poliziotti del Commissariato di Borgo Ognina che li hanno denunciati. Si tratta di tre ragazzini di età compresa tra i 14 e i 17 anni che sono stati segnalati alla Procura dei minorenni.

I fatti risalgono allo scorso 14 aprile, quando i vandali hanno preso di mira l’ascensore che mette in comunicazione il “Borghetto” con il sottostante parcheggio sotterraneo e, addirittura, lanciando dall’alto della piazza il newjersey in plastica che limitava l’accesso all’elevatore che, evidentemente, si trovava già fuori servizio. Gesta pubblicate su instagram.

I poliziotti hanno proceduto ad accurate indagini presso gli esercenti del “Borghetto” i quali hanno denunciato come si tratti di un luogo con un “tappeto” di bottiglie e di cocci di vetro, risultato del poco intelligente uso – sempre da parte di giovani scriteriati – di lanciare oggetti dall’alto, in direzione del centro commerciale. I minori sono stati identificati e denunciati per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Uno dei tre ragazzi ha detto di far uso di stupefacenti e alcolici e dunque è stato segnalazione anche ai Servizi Sociali.