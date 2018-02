Corea Nord: media, sorella Kim è incinta

PECHINO, 22 FEB - Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarebbe in attesa del secondo figlio. E' l'indiscrezione riportata dal quotidiano Chosun Ilbo, citando fonti anonime secondo cui la novità sarebbe stata da lei riferita direttamente ad alcuni funzionari del governo di Seul durante la visita fatta dal 9 all'11 febbraio come inviata speciale di suo fratello, nell'ambito della delegazione che ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang. Ufficialmente, secondo il quotidiano sudcoreano, il governo ha riferito di non essere a conoscenza della circostanza. Mentre attenti osservatori hanno "rilevato una leggera rotondità" intorno al bacino e notato "la cautela con cui si sedeva". Un disertore nordcoreano al Sud, a sostegno del gossip, ha poi fatto notare la presenza nella delegazione di Kim Chang-son, assistente della famiglia Kim, prova della gravidanza e della "speciale assistenza da lei richiesta".