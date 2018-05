Animali: lo studio, 'picco' attrattività cuccioli cani a 8 settimane di vita

Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - Tutti i cani sono teneri, ma quando sono cuccioli lo sono ancora di più. E anche quando sono piccini, c'è un momento in cui sono davvero irresistibili: uno studio si è occupato di capire quando si verifica questo 'picco' di attrattività agli occhi umani. Pare si concentri, secondo l'Arizona State University che ne parla sulla rivista 'Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals', attorno alle 8 settimane di vita. Proprio quando i cagnolini sono pronti a lasciare le loro mamme, dopo essere stati allattati e improntati alla vita.

Lo studio è stato condotto utilizzando una serie di fotografie di cuccioli di età diverse, dalle prime settimane di vita alla giovane età adulta. A 51 partecipanti è stato chiesto di definire quanto fossero dolci i cuccioli in ciascuna foto. Sono state classificate in particolare tre razze: Jack Russell Terrier, Cane Corso e White Shepherd. I risultati hanno mostrato che i cuccioli sono considerati meno irresistibili, ma sempre adorabili, alla nascita. Il loro 'appeal' agli occhi umani aumenta poi fino a un massimo di 10 settimane, prima di iniziare a ridursi e poi a stabilizzarsi. "Proprio quando la loro madre sta per immetterli nella vita, è a quell'età che i cucciolini sono più attraenti per gli esseri umani", spiegano gli autori. Che sia uno 'stratagemma' inconsapevole per essere adottati?