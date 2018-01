Dance Dance Dance, 'meno peace & love'

ROMA, 15 GEN - Una seconda edizione "meno Peace&Love della prima, con i concorrenti ci sono anche discussioni forti". Così Vanessa Incontrada, in videocollegamento da casa (causa influenza), descrive il ritorno di Dance Dance Dance, talent show sulla danza nel quale è giurata con Luca Tommassini e alle new entry Deborah Lettieri, star italiana del Crazy Horse e il coreografo Daniel Ezralow. Si parte il 17 gennaio alle 21.10 su Foxlife e, novità di quest'anno, dal 19 in chiaro alle 21.15 su Tv8. A condurre sempre Andrea Delogu con il debutto di Nicolo De Vitiis. A gareggiare otto coppie: l'ex bomber Marco Delvecchio con la figlia Federica; il campione di nuoto Luca Marin con la vincitrice di Pechino Express Valentina Pegorer; gli olimpionici Frank Chamizo e Carlotta Ferlito; le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, alias le Donatella; l'ex Lollipop Roberta Ruiu con Tommaso Zorzi (#Riccanza); Dino Abbrescia con la compagna Susy Laude, Michelangelo Tommaso con la moglie Samanta Piccinetti e Giulio Berruti con Cristina Marino.