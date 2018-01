Ronaldo testimonial di marchio valigeria

ROMA, 23 GEN - American Tourister, marchio globale di valigeria, annuncia la collaborazione con la superstar del calcio e icona fashion, Cristiano Ronaldo, nuovo ambasciatore del brand per l'anno 2018. Il cinque volte vincitore mondiale e attuale detentore del "Fifa Ballon d'Or Award" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) ha vinto 24 trofei nel corso della sua carriera, tra cui quattro Uefa Champions League. Dinamico, elegante e sicuro di sé, supportato da fan provenienti da tutto il mondo sia su Facebook che su Instagram, Cristiano interpreta il marchio. La sua nomina coincide inoltre con l'esplosione della febbre calcistica per l'imminente calcio di inizio della Coppa del Mondo (Fifa World Cup) che prenderà il via a Mosca, in Russia, il 14 giugno. "Non potrebbe esserci momento migliore - ha detto Arne Borrey, presidente di Samsonite Europe, di cui fa parte American Tourister - per portare Cristiano a bordo. La sua personalità vivace ed esuberante, dentro e fuori dal campo, è perfettamente in linea con quella del nostro brand".