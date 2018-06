Pitti Bimbo al via con 572 collezioni

FIRENZE, 20 GIU - Forti dell'aumento di fatturato nel 2017 (2,8 mld, +3,6%) i brand del childrenswear si apprestano a conquistare l'attenzione dei buyer all'edizione 87 di Pitti Bimbo, in programma a Firenze dal 21 al 23 giugno, con il tema guida P.O.P. Pitti Optical Power, come per Pitti Uomo. In mostra 572 collezioni, di cui 351 esteri, con 160 tra nomi nuovi e rientri. La mini fashion week propone un piccolo calendario di sfilate, molte collettive: giovedì una selezione dello sportswear per il progetto di ricerca Activelab e il collettivo dei brand spagnoli, poi venerdì in passerella alcuni nomi del settore lusso e a seguire quelli creativi dell'area Kidzfizz. Diversi gli eventi del Made in Italy: Lorenzo Serafini, Dondup, Dsquared2, Guess. Non manca la solidarietà con One Ocean Foundation, piattaforma italiana per la salvaguardia dell'oceano, creata dallo Yacht Club Costa Smeralda e anche il Polimoda in collaborazione con il Museo Salvatore Ferragamo a favore della Fondazione Meyer e la mostra Generazione Chicco.