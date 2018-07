Giffoni: a Bocelli il premio Truffaut

NAPOLI, 17 LUG - Andrea Bocelli il 20 luglio riceverà il Premio Truffaut al Giffoni Film Festival. Il riconoscimento, affidato negli anni ai più grandi nomi del panorama internazionale (come Julianne Moore, Alan Rickman, Mika, Eddie Redmayne, Amy Adams, Samuel Lee Jackson, Roberto Saviano, Bryan Cranston, Richard Gere), verrà consegnato al tenore nel corso di un incontro con quasi 1000 adolescenti tra i 13 e 18 anni provenienti da 52 paesi del mondo, giovani giurati della manifestazione di cinema per ragazzi. Proprio da questi ragazzi è partito l'invito per la 48/a edizione del Festival: tramite un sondaggio hanno indicato l'artista come personaggio musicale italiano che più di ogni altro avrebbero sognato di incontrare. Bocelli, che il prossimo 8 settembre sarà all'Arena di Verona per un concerto evento con i più grandi nomi della lirica mondiale e non solo, parlerà con i ragazzi anche della nascita della sua passione per l'opera.