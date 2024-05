Hollyland annuncia Pyro S, un nuovo sistema di trasmissione video 4K wireless pensato per i registi

Adnkronos

Il wireless con frequency hopping a doppia banda garantisce chiarezza su quattro ricevitori fino a 400 metri (1300 piedi)

Punti salienti

SHENZHEN, Cina, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ — Hollyland Technology è lieta di annunciare il lancio della serie Pyro, un nuovo sistema di trasmissione video wireless. La gamma Pyro, che comprende Pyro H, Pyro S e Pyro 7, offre soluzioni innovative di trasmissione e monitoraggio mobile wireless di immagini per team di riprese televisive e commerciali di piccole o medie dimensioni.

Con un trasmettitore che supporta fino a quattro ricevitori, il leggero sistema Pyro rende la trasmissione e il monitoraggio più flessibili, stabili e professionali. La tecnologia wireless Auto Dual-Band Hopping (ADH) da 2,4 GHz e 5 GHz sviluppata da Hollyland offre funzionalità anti-interferenza avanzate riducendo al tempo stesso il ritardo e migliorando la portata. Questa tecnologia innovativa è il vantaggio cruciale che consente a Pyro S di fornire un’eccellente qualità video wireless a quattro monitor indipendenti a lungo raggio, richiesta sia dai registi professionisti che dai creatori di video.

Portata fino a 400 metri (1300 piedi) con video fluido e chiarezza cristallina

La tecnologia wireless Hollyland ADH garantisce che Pyro H e Pyro S forniscano video wireless stabili a 4k/30 fps e una portata fino a 400 metri quando la modalità di trasmissione è disattivata, per offrire chiarezza, dettagli e realismo superiori, rendendo Pyro ideale per applicazioni professionali. Questa tecnologia consente migliori prestazioni ed efficienza di trasmissione del segnale, garantendo il monitoraggio delle riprese in tempo reale con una latenza minima per tutta la troupe (ad esempio regista, produttore, tecnici luci e tecnici audio) coinvolta nel monitoraggio.

Configurabile dall’utente per adattarsi a qualsiasi scenario

Gli utenti possono ottimizzare le prestazioni di monitoraggio video in base alle loro esigenze. La semplice interfaccia di selezione della modalità consente di sperimentare un frame rate fluido e una bassa latenza o una nitidezza video migliorata. Gli utenti possono selezionare la modalità Smooth o la modalità HD, a seconda dello scenario di ripresa in cui si trovano. In modalità Smooth, Pyro manterrà la trasmissione video fluida, con il bitrate regolato dinamicamente per ottenere una latenza di soli 50 ms per la trasmissione a distanza ultra lunga. La modalità HD offre una qualità dell’immagine superiore, con un bitrate stabile di 8-12 Mbps anche a una distanza di 400 metri (1.300 piedi), garantendo immagini nitide (il raggio di trasmissione è in linea di vista, basato su misurazioni di laboratorio prive di interferenze).

Connessioni flessibili: HDMI, SDI, Loopout

La serie Pyro offre la soluzione perfetta per riprese professionali e progetti commerciali più piccoli, tra cui USB Video Class (UVC) e Real-Time Messaging Protocol (RTMP) per un’agevole connettività e compatibilità dei dispositivi e un facile streaming.

Pyro H fornisce ingresso/uscita HDMI e Loopout, consentendo agli utenti di collegare una fotocamera e un trasmettitore e inviare segnali ai ricevitori monitorando la vista dalla porta Loopout. Pyro S è dotato di ingresso/uscita HDMI e SDI, adatti per riprese professionali e progetti commerciali più piccoli. Pyro 7 supporta ingresso/uscita HDMI e SDI e Loopout, consentendo agli utenti di scegliere la connessione migliore in base alle esigenze di ripresa e all’attrezzatura impiegata.

Facile da usare, robusto e portatile

Il guscio leggero in lega di magnesio-alluminio di grado aerospaziale garantisce facile trasportabilità e robustezza fisica per i creatori di video esigenti e in rapido movimento. Pyro H e Pyro S sono dotati di un display di controllo LCD a colori brillanti, sia sul trasmettitore che sul ricevitore, che fornisce un accesso di facile lettura all’interfaccia utente intuitiva e una rapida selezione delle impostazioni. Pyro 7 è un monitor wireless ricetrasmittente multifunzione da 7 pollici che sarà lanciato a luglio di quest’anno.

Prezzi e disponibilità

Pyro S sarà lanciato in tutto il mondo il 22 maggio 2024 e sarà disponibile tramite distributori locali e Amazon. Per scoprire di più sul nuovo sistema di trasmissione video wireless Pyro S: https://www.hollyland.com/product/pyro-s?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyros

Sistema di trasmissione video wireless Pyro S: € 775

Amazon Stati Uniti: https://hollyland.info/amazonAmazon Regno Unito: https://hollyland.info/44GSX5cAmazon Australia: https://hollyland.info/44G6iuxAmazon Emirati Arabi Uniti: https://hollyland.info/3UExaXdAmazon Italia: https://hollyland.info/4beKzMJ

Informazioni su Hollyland Technology

Fin dal 2013 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) offre ai clienti di tutto il mondo soluzioni professionali per la trasmissione wireless di dati, audio e video nonché per sistemi intercom wireless. Hollyland serve molti mercati – produzione cinematografica, riprese televisive, produzione video, trasmissioni, eventi in diretta, mostre, mezzi di trasmissione, produzione, teatri, luoghi di culto e case in affitto. Visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

