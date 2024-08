Ferragosto, le variazioni ai servizi di raccolta rifiuti nei comuni serviti da Dusty

Ambiente

Nonostante la giornata festiva, giovedì 15 agosto l'azienda comunica che garantirà alcuni servizi di igiene ambientale sul territorio siciliano. L'elenco

Dusty comunica che giovedì 15 agostosono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i comuni etnei, a Motta Sant’Anastasia, Paternò e Misterbianco resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Dei servizi poc’anzi elencati, a Gravina, San Gregorio e San Giovanni La Punta verrà garantito solo il porta a porta.

A Santa Maria di Licodia, nessuno dei servizi previsti sarà espletato. Giovedì 15 è confermata la sospensione dei servizi a Valverde: qui, il Centro Comunale di Raccolta resterà chiuso eccezionalmente anche sabato 17 agosto.

L’azienda comunica gli orari anche per gli altri comuni gestiti nel Palermitano: a Borgetto e Partinico, nel Palermitano, saranno sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta, di spazzamento ed anche quello di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. I Centri Comunali di Raccolta, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico. A Santa Flavia sarà garantita la raccolta dei rifiuti delle attività commerciali. Saranno inoltre attivi, dalle ore 06:30 alle 11:30, le tre postazioni mobili di Piano Stenditore, di Sant’Elia, della Stazione ferroviaria e l’Eco punto di via Indro Montanelli. A Termini Imerese resterà attivo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno sospesi, invece, i servizi di spazzamento, di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

A Caltanissetta verrà regolarmente espletato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta mentre quello di spazzamento sarà garantito limitatamente al centro storico. Saranno sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Ad Avola, nel Siracusano, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta resterà attivo. Sospesi i servizi di spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Il Centro Comunale di Raccolta, invece, sarà aperto al pubblico solo di mattina.

A Pachino il servizio di spazzamento verrà effettuato solo in Piazza Vittorio Emanuele e dintorni e nel borgo di Marzamemi. Per quanto riguarda il porta a porta, si precisa che questo non sarà attivo ad eccezione della raccolta della frazione organica che verrà garantita soltanto nel borgo di Marzamemi. Sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, saranno sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta, di spazzamento ed anche quello di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. I Centri Comunali di Raccolta, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico.