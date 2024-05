Catania, Ardita fuori dalla corsa per direzione Procura: «No a guerre di potere»

Catania

Il magistrato catanese ha utilizzato i social per commentare la sua esperienza

Ha deciso di parlare alla città senza filtri. Utilizzando il mezzo social. Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto etneo, ha commentato così le indicazioni arrivate mercoledì pomeriggio dalla V commissione per gli incarichi direttivi del Csm per il ruolo di procuratore di Catania. Indicazioni che hanno portato a un pareggio (3-3) sui candidati Francesco Puleio, collega aggiunto a Catania, e Francesco Curcio, procuratore di Potenza. Uno dei due prenderà il posto lasciato vacante dal procuratore generale di Catania Carmelo Zuccaro, al momento occupato – come reggente facente funzioni – dall’aggiunto Agata Santonocito.Ardita coordina negli uffici giudiziari di piazza Verga le indagini sulla criminalità organizzata di Ragusa e Siracusa, le inchieste patrimoniali sulle misure di prevenzione e guida il pool di pm del “codice rosso”,Prima di tutto il magistrato ha spiegato cosa l’ha spinto a scendere in campo per il ruolo: «Ho fatto la domanda per procuratore della Repubblica della mia città per dovere verso i cittadini e le tante persone che hanno creduto in me.

È un compito difficile, quasi velleitario, ma non mi sarei sottratto». Sull’esclusione, il commento ha un sapore quasi fatalista: «Il fatto di essere escluso subito dalla gara lo prendo come un segno della Provvidenza. Non litigherò col mio passato e non rinnegherò nessuno dei miei ideali e dei miei amici».Poi è il turno del grazie. «Voglio ringraziarvi per il vostro affetto per avermi sommerso di messaggi e di solidarietà. “Forse ti abbiamo danneggiatò mi è stato scritto” (il riferimento è al sit-in, ndr). Non lo so e non mi importa, perché mi avete riempito il cuore».