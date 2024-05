Controlli a tappeto a Randazzo dei carabinieri del Nil: 3 imprenditori denunciati e “pesante” multa

Sicurezza sul lavoro

I cantieri erano stati avviati per i lavori di due edifici

Proseguono icontrolli straordinari del territoriodei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, al fine di accertare e quindi reprimere le violazioni sulla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questa circostanza, il focus dei militari dell’Arma è stato rivolto ai cantieri edili dove, ancora, si registra la violazione della normativa in tema di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Oggetto dei controlli, sono stati due cantieri edili, uno adibito alla ristrutturazione ed alla parziale demolizione di un grande fabbricato a Randazzo e uno destinato a civile abitazione.

Durante la prima verifica, i militari dell’Arma hanno accertato come il titolare dell’impresa, un 43enne randazzese, non avesse garantito l’idoneo e sicuro passaggio all’interno dell’area cantierile, lasciando pericolose aperture sui solai e sulle piattaforme di lavoro, le quali sarebbero quindi risultate del tutto prive di adeguate protezioni. Tale condotta ha fatto scattare a carico dell’imprenditore, oltre alla denuncia penale, due distinte ammende pari a oltre 2400 €.

Nel cantiere allestito per la costruzione di un’abitazione alle porte della cittadina, invece, dove i Carabinieri hanno trovato 8 operai che erano stati assunti da due imprenditori, un 63enne del posto e un 39enne di origine straniera, i militari della locale Stazione e personale dell’Ispettorato hanno subito rilevato una serie di criticità.