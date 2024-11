Le verifiche della Guardia di Finanza durante il Ponte di Ognissanti: a Catania irregolarità in 9 attività su 10

il caso

Pugno di ferro anche sugli NCC e sulle guide che offrono servizi abusivi sull'Etna

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno effettuato una serie di ispezioni sul monte Etna, alla fiera annuale dei morti di Catania, nei siti di vendita del cimitero etneo e dei comuni dell’hinterland. In tale ultimo contesto, le diverse pattuglie del I Gruppo Catania hanno controllato 44 attività commerciali e hanno riscontrato anomalie nell’89% dei casi, mentre in provincia tra Acireale, Giarre, Paternò, e Caltagirone su 40 controlli 13 sono risultati irregolari.

Le attività si sono concentrate nelle aree di maggiore afflusso, dove la domanda di composizioni floreali aumenta significativamente in prossimità della “festa dei morti” e hanno riguardato, in particolare, la regolarità fiscale delle rivendite di fiori e dei venditori ambulanti in genere, anche di prodotti alimentari, nonché i controlli in materia di scontrini e ricevute, atti a garantire la corretta emissione dei documenti fiscali e il contrasto all’abusivismo commerciale. Durante le operazioni, sono stati elevati 52 verbali per mancata emissione di scontrini e omessa trasmissione dei corrispettivi giornalieri per un ammontare complessivo di sanzioni massime applicabili oltre 110 mila euro.

Sono invece quattro i commercianti ambulanti, sconosciuti al fisco, che operavano abusivamente, a cui i finanzieri hanno attribuito una nuova partita IVA con la quale potranno ora presentare le proprie dichiarazioni obbligatorie. Per combattere l’abusivismo commerciale, nel corso dell’attuale fermento turistico, le fiamme gialle di Catania hanno esteso le operazioni di controllo sull’Etna, mirando in particolare a identificare e sanzionare tutti quei soggetti che offrono servizi comunemente denominati di “N.C.C.” seppur privi di ogni autorizzazione.