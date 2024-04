Ministro Santanché lancia da Catania il Wi-Fi gratuito nei porti turistici

Catania

"Il turismo é uno dei pilastri della nostra economia", ha affermato l'esponente di governo

Presentato in anteprima, a Catania, “Wi-Fi by Italia.it”, un nuovo progetto del Ministero del Turismo. Un intervento da 5 milioni di euro finalizzato ad ampliare la rete di punti d’accesso wireless nei porti turistici piú rilevanti e potenziare il processo di digitalizzazione del flusso turistico. Sono 39 ad oggi i porti aderenti, di cui 34 nel Mezzogiorno e 5 nel Centro Nord. A presentare il progetto il ministro Daniela Santanché: “I porti turistici sono luoghi d’approdo, ma anche di partenza: é da qui che una volta sbarcati, si va alla scoperta dei territori italiani. Dotare i porti turistici pubblici di Wi-Fi é un passo imprescindibile e doveroso per poter proseguire il lavoro di sviluppo e potenziamento di infrastrutture nevralgiche, fino a questo momento assolutamente carenti, per i flussi turistici e per l’adeguata valorizzazione del mare come risorsa del turismo”. “Il turismo é uno dei pilastri della nostra economia – sottolinea Santanché -.