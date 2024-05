“Virginia e il Professore”, scritto da Virginia Di Vincenzo e Marco Pappalardo, edito dalla editrice Elledici (Torino)

Comunicati Stampa

Una corrispondenza di e-mail tra una studentessa e un insegnante che vivono a molti chilometri di distanza e non si sono mai incontrati diventa un libro dal titolo “Virginia e il Professore”, scritto da Virginia Di Vincenzo e Marco Pappalardo, edito dalla Elledici. Lei alle prese con il liceo classico e la voglia di vivere “senza fretta” questa avventura che si chiama adolescenza, lui che vive tra famiglia, scuola, giornalismo, social e volontariato, con tanta voglia di sognare e di aiutare altri a credere nei propri sogni.

Tutto ha inizio da una bella lettera che Virginia invia ad uno storico sito che si occupa di tematiche educative, Note di Pastorale Giovanile; una lettera che non sfugge al Professore che invia a sua volta una lettera al sito per rispondere alle domande poste dalla ragazza, così come fa con i suoi alunni in aula normalmente. Internet diventa dunque una specie di postino virtuale, il sito una sorta di ufficio postale per un intero anno scolastico e le e-mail delle lettere vere e proprie. Cosa hanno da dirsi due mondi tanto vicini e distanti al tempo stesso? Innanzitutto, che studenti e docenti hanno moltissimo da condividere e su cui confrontarsi, molto di più di quanto si pensi! L’epistolario o lo scambio epistolare, inoltre, è uno dei generi maggiormente diffusi nella letteratura di tutti i tempi, dunque anche questo è un bel punto d’incontro. Poi, non dimentichiamoci che gli studenti diventeranno adulti e gli insegnanti sono stati studenti, il che avvicina questi due pianeti. I pensieri di Virginia non valgono meno di quelli del Professore a motivo della giovane età, né contano di più quelli di quest’ultimo per l’età adulta o per la professione, perché entrambi sono protagonisti alla pari nelle “terre dell’educazione”, ciascuno per la propria parte e con una chiara distinzione dei ruoli. Ogni lettera affronta un tema del mondo adolescenziale e giovanile, che apre poi a varie riflessioni che toccano la vita di tutti: amore, amicizia, famiglia, corporeità, cambiamento, dolore, fede, scuola, letteratura, tempo libero, musica, web, sogni, progetti, futuro, università, lavoro, impegno, bontà, cattiveria, legalità, gratuità, gratitudine. Nel trattarli non c’è tra i due protagonisti chi ha ragione e chi no, chi pone la domanda e chi risponde, poiché si tratta di un dialogo educativo attraverso gli strumenti della cultura e della quotidianità. Leggendo “Virginia e il Professore”, ognuno può vedere sé stesso, immedesimarsi nell’una o nell’altro, scoprire qualcosa di nuovo e perdere qualche certezza, rasserenarsi dinanzi le problematiche vissute e trovare la forza per affrontarle, capire che tutti abbiamo da imparare e soprattutto, nel farlo, abbiamo bisogno di un altro. Ad un certo punto lo scambio di e-mail si interrompe per diversi anni, finché… È un libro per preadolescenti (ultimo anno della Secondaria di I grado), adolescenti, giovani e educatori (docenti, genitori, formatori, catechisti, animatori, ecc.) che risponde all’emergenza educativa puntando sull’ascolto, sul non rimandare le questioni importanti, con il linguaggio quotidiano. Affronta tutti i temi del mondo degli adolescenti e dei giovani da diversi punti di vista e senza aver paura di quelli più scottanti; stimola al confronto sincero, seppur difficile a volte, tra le generazioni. Valorizza la scuola, le discipline, gli aspetti relazionali, il rapporto educativo tra alunno e docente, incoraggiando i primi a credere in sé stessi e secondi a non mollare la sfida educativa.