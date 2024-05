Morte di Onorato resta un giallo: lettera lasciata all’amico avvocato svelerà la verità?

Palermo

L'imprenditore, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato senza vita, ieri, all'interno della sua auto lungo la Circonvallazione

Gli investigatori stanno ascoltando da ieri amici e alcuni parenti di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne trovato senza vita nella sua auto, con una fascetta stretta al collo, nei pressi della Circonvallazione di Palermo. A trovare il corpo poco prima delle 15 di ieri è stata la moglie, l’eurodeputata Francesca Donato e la figlia, Carolina Onorato, che non avevano sue notizie dalla mattina. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’uomo avesse problemi economici o se fosse creditore, come hanno raccontato persone vicine a lui.

L’attenzione, in queste ore, è rivolta in particolare ad una lettera che la vittima ha lasciato ad un amico, avvocato tributarista. Nella missiva l’imprenditore avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all’avvocato «che conosce tutta la situazione». Il legale è stato sentito ieri dalla polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo.

Sul cadavere non è stato trovato alcun segno di violenza. Emerge dai primi accertamenti medico-legali sul corpo che si trova nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Le analisi sembrerebbero propendere dunque per la tesi del suicidio. L’architetto aveva i mocassini sfilati dai piedi e una chiazza di sangue sulla camicia compatibile con il gesto estremo.

L’architetto, si apprende, avrebbe detto ad un parente: «Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria». L’uomo in mattinata sarebbe andato a prendere un familiare all’aeroporto e lo avrebbe poi portato ad una festa organizzata per un battesimo, in un comune vicino Palermo.