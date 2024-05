Muore suicida in carcere la donna nissena accusata di violenza sessuale

Penitenziaria

La donna era detenuta insieme al marito con l'accusa di aver più volte violentato a Cogne un 65enne

Si è tolta la vita in carcere la donna nissena accusata, insieme al marito, di aver più volte violentato un uomo di 65 anni, proprietario della casa di Cogne, in provincia di Aosta, dove i due si erano trasferiti. L’avvocato della coppia, Massimiliano Bellini, aveva più volte fatto istanza di scarcerazione considerato che si trattava di due persone incensurate. Oggi la donna, 64 anni, si è tolta la vita nella sua cella del carcere di Torino.