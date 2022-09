Furto in una casa a Bagheria: scattano quattro arresti

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni e tre giovani di 30, 27 e 21 anni, accusati di avere messo a segno un grosso furto in una casa a Bagheria. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese. Lo scorso 21 agosto tra le sei e sette di mattina i quattro sarebbero entrati nell’appartamento di un uomo portando via 200 mila euro in contanti, un orologio di valore e una pistola calibro 7.65 regolarmente detenuta e 7 cartucce. La vittima era uscita insieme ad un conoscente per acquistare alcuni terreni. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona si è risaliti all’uomo di 53 anni, proprio il conoscente che avrebbe accompagnato la vittima fuori da Bagheria. Il tempo necessario per consentire ai complici di mettere a segno il colpo.



