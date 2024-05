Università, ricercatori catanesi al Louvre per “indagare” sulle bolle papali con il metodo Iba

Archeometria

Sono stati analizzati documenti emessi tra il 1502 e il 1560

Grazie alla tecnica della Ion Beam Analysis (IBA), è possibile caratterizzare oggetti di vario genere che sono di interesse per archeologi, curatori museali, collezionisti privati, allo scopo di avere informazioni di vario genere, quali ad esempio la composizione chimica e molecolare, la struttura, le tecniche di realizzazione e l’età. Questo tipo di indagine – nell’ambito della disciplina definita come Archeometria – permette quindi di rispondere a vari quesiti, come l’autenticità, la provenienza geografica, l’attribuzione ad un autore, la presenza di interventi successivi alla realizzazione, nonché di predisporre le opportune modalità di conservazione e le adeguate eventuali operazioni di restauro.

Le metodologie IBA, tecniche non invasive che fanno uso di un acceleratore di particelle, strumentazione caratteristica della fisica nucleare, contribuiscono a rispondere a tali domande senza dover prelevare alcun campione dai manufatti, fornendo con estrema precisione geometrica un’analisi puntuale della composizione chimica.

In tale ambito i docenti Giuseppe Politi e Anna Gueli, dei laboratori PH3DRA, Physics for Dating Diagnostic Dosimetry Research and Applications, del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università di Catania, hanno effettuato nell’ultimo decennio, analisi su vari oggetti, quali ceramiche a lustro del XV-XVII secolo appartenenti alla Galleria Regionale Bellomo di Siracusa, ceramiche provenienti dagli scavi condotti nei siti di Valcorrente e nella Grotta di Marineo, vetri bizantini delle Catacombe di Santa Lucia a Siracusa e campioni di ocre della Sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento.Di recente, inoltre, hanno potuto effettuare delle misure su quattro bolle papali, emesse tra il 1502 e il 1560 dai pontefici Alessandro VI Borgia, Pio IV e Paolo III, nel laboratorio Accélérateur Grand Louvre d’Analyses Élémentaires del Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia. Un laboratorio, che ha sede all’interno del Museo del Louvre di Parigi, tra i più avanzati al mondo per le applicazioni delle IBA, nonché unico esempio d’installazione con un acceleratore dentro la struttura stessa accessibile anche ai ricercatori esterni, ma solo se in possesso di validi progetti di ricerca nell’ambito del network europeo HIPERION-HS.Le domande sulle bolle riguardano la composizione chimica degli inchiostri, la presenza di eventuali fenomeni di degrado, quali la corrosione della pergamena dovuta all’acidità dell’inchiostro stesso, la diffusione di quest’ultimo all’esterno della traccia scritta o l’ossidazione del piombo usato per il sigillo papale.

Le misure realizzate si inseriscono in uno studio multimetodologico, condotto in collaborazione con il gruppo della Professoressa Sabrina Grassini, del Politecnico di Torino, che ha svolto le indagini di imaging multispettrale, propedeutiche alle analisi con fasci ionici, e con il gruppo della prof.ssa Paola Fermo, dell’Università Statale di Milano, che effettuerà alcune analisi chimiche complementari.Lo studio delle bolle è soltanto un esempio dell’applicazione di metodologie scientifiche per l’analisi dei materiali e dei manufatti del patrimonio culturale, che si è ampiamente sviluppata negli ultimi decenni e in cui l’Università di Catania è fortemente coinvolta grazie anche a progetti scientifici con finanziamenti d’ateneo e provenienti da bandi competitivi nazionali e internazionali.