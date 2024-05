Ivass,il 24 giugno relazione e considerazioni del presidente

agenzia

Evento in presenza e sul sito dell'istituto di vigilanza

ROMA, 24 MAG – Il 24 giugno 2024 alle ore 10:30, presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria di via Nazionale 190 Roma, il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, presenta le sue considerazioni in occasione della diffusione della relazione annuale sull’attività svolta dall’istituto nel 2023. E’ quanto ricorda una nota dell’istituto di vigilanza sulle assicurazioni secondo cui l’evento si svolgerà in presenza su invito e verrà trasmesso in diretta streaming sull’home page del sito istituzionale www.ivass.it. I documenti verranno pubblicati sul sito istituzionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA