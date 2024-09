Microsft annuncia progetto da 2,5 miliardi in Brasile su IA

agenzia

E' il maggior investimento effettuato nel gigante sudamericano

SAO PAULO, 26 SET – Microsoft ha annunciato oggi un investimento di circa 2,5 miliardi di euro in infrastrutture cloud e intelligenza artificiale in Brasile. Si tratta, si legge in una nota della compagnia, “del maggior investimento effettuato” nel gigante sudamericano con l’obiettivo di “favorire lo sviluppo dell’ecosistema Ia e l’innovazione nel Paese”. All’interno del progetto di investimento, prosegue la nota, è incluso anche il programma ConectAI per la formazione di circa 5 milioni di persone nei prossimi tre anni “Ci impegniamo a sostenere la trasformazione dell’intelligenza artificiale in Brasile e a garantire che vada a beneficio di tutti”, ha affermato Satya Nadella, Ceo di Microsoft, riguardo il nuovo annuncio. “I nostri nuovi investimenti nelle infrastrutture cloud e Ia e nello sviluppo di capacità in Brasile contribuiranno a garantire un ampio accesso sia alla tecnologia che alle competenze necessarie affinché la popolazione e l’economia brasiliane possano prosperare in quest’era di Ia”, ha aggiunto. Il nuovo investimento, afferma inoltre Microsoft, “è in linea con l’obiettivo dell’azienda di sostenere l’innovazione e aumentare la competitività del Paese, ed è in linea con la visione del governo di migliorare l’efficienza del settore pubblico, la resilienza nazionale e incoraggiare la sostenibilità”.

