Sciame sismico vicino a Firenze, una donna è morta di infarto (per la paura)

nel mugello

L'ultima scossa stamattina

Lo sciame sismico con epicentro a Barberino di Mugello iniziato venerdì sera, è proseguito in modo meno intenso e con scosse più rade e di magnitudo più bassa anche tutta la notte tra sabato e stamani. L’ultima scossa registrata dagli strumenti di Ingv è una di magnitudo 2.1 alle 7.03 sempre con epicentro simile alle altre, a 3 km a nord del capoluogo. Ogni ora ci sono state una o più scosse, in prevalenza intorno a magnitudo 1. Le autorità durante tutto questo terremoto non riportano criticità.