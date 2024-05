Lo dico

La manutenzione dei balconi, soprattutto negli edifici che si trovano al centro città, dovrebbe essere un dovere sia per per l’estetica che per la sicurezza. Ci troviamo all’ingresso di via Vincenzo Giuffrida angolo via Raffaello Sanzio. Certo non è un bel vedere all’ingresso di Catania questo spettacolo! Ed è anche pericoloso!

